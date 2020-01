Infortunio Zaniolo, parla Gravina: “Questa proprio non ci voleva”

Dopo il grave infortunio subito nel primo tempo di Roma-Juventus, sono stati numerosi i messaggi di solidarietà verso Nicolò Zaniolo. Uno di questi è stato quello di Gabriele Gravina. Il presidente della Figc, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento in occasione della rubrica “La Politica nel Pallone” della rottura del crociato del numero 22 giallorosso: “Ho provato grande amarezza e dispiacere, non solo per il calcio italiano ma anche per il ragazzo. E’ un infortunio che arriva nel suo momento migliore. Spero di sentirlo e incontrarlo nelle prossime ore, ha grande determinazione a rientrare più forte di prima. È una perdita grave, mi auguro che Mancini possa averlo a disposizione per l’Europeo”.