In 5 tornano a disposizione: con Zaniolo pure Micki e Mancini

La grande emergenza che c’era stata contro il Verona non c’è più

Buone notizie per José Mourinho, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, in vista della trasferta di domenica prossima a La Spezia: la grande emergenza che c’era stata contro il Verona non c’è più. Se Ibanez ne avrà ancora per un po’, sono tornati a disposizione di Mourinho Mancini, El Shaarawy, Shomurodov e Mkhitaryan. La situazione più delicata è quella di ElSha che viene da un doppio problema al polpaccio e quindi va gestito con cautela. Gestione anche per quanto riguarda Nicolò Zaniolo, out la scorsa settimana per un problema al quadricipite: si sta allenando con i compagni, sta molto meglio, a giocare nel «suo» stadio ci tiene ovviamente tanto ma, anche lui, tornerà in campo solo quando non ci sarà alcun ulteriore rischio.