Il Capitano tra Ilary e Noemi? “Solo fake news”

L'ex capitano: "Mi rivolgo a voi che scrivete: fate attenzione, di mezzo ci sono dei bambini che vanno rispettati"

Francesco Totti è abituato a farsi scivolare le cose addosso, comprese bufere mediatiche, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Ma ora no. Ci sono di mezzo i figli, di cui due adolescenti, da tutelare. Dopo due giorni di notizie ieri l’ex Capitano della Roma ha registrato quattro stories Instagram per smentire tutto quello che stava uscendo chiamandole “Fake news“. Con questo intende la crisi con Ilary Blasi e la presunta storia con Noemi Bocchi. Totti nel video non nomina mai sua moglie né la inquadra, ma nomina, eccome, i figli: “Ho letto sui media molte cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che sento queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete: fate attenzione, di mezzo ci sono dei bambini che vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire“. Tutto risolto? Soltanto il tempo ce lo dirà perché che le cose siano complicate non è un mistero. Sul momento difficile Totti ed Ilary avevano deciso di soprassedere, ma ora lui ha deciso di fare quadrato tra voci su flirt di lei e foto della sua presunta nuova fiamma. Ieri in serata una cena di famiglia con tante risate: “Sono vent’anni che ci baciamo, e poi Ilary dice che ora le piacciono le donne. Dobbiamo partire per la settimana bianca“.