Il Brasile chiama Ibanez: “E’ uno dei giorni più belli della mia vita”

Adesso di quei tre passaporti ne userà uno solo, quello brasiliano. Perché ieri Roger Ibanez è stato convocato per la prima volta dal Brasile, con il c.t. Tite che lo ha inserito nella lista dei 26 giocatori che affronteranno in amichevole Ghana (23 settembre a Le Havre) e Tunisia (il 27 a Parigi), scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. E lui, che ha anche il passaporto uruguaiano (per via di Valeria, la madre) e quello italiano (grazie ai suoi avi) ora non ha più dubbi per quale nazionale giocherà. "È uno dei giorni più belli della mia carriera – ha scritto su instragram il difensore della Roma – Sognavo di indossare la maglia del Brasile fin da bambino: ora è realtà, una felicità immensa, frutto del lavoro. Grazie a tutti coloro che hanno contributo a questa cosa. Il lavoro continua, andiamo avanti!". Come nella Roma, dove è l’unico finora che ha giocato ogni partita.