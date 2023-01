Graziani: “Troppi alti e bassi. A Zaniolo manca il salto di qualità”

"Sul momento di Zaniolo siamo tutti frastornati. - dice Francesco Graziani intervistato da La Gazzetta dello Sport - Non riesce ad esprimere le proprie potenzialità. E lo vedo troppo nervoso. In campo i grandi giocatori raramente rispondono male e riescono a celare il nervosismo. Per esigere il contratto che vorrebbe dalla Roma deve mostrare di essere quel tipo di calciatore".

Fosse nella società proverebbe a venderlo o gli rinnoverebbe il contratto? "Il rinnovo di Zaniolo può arrivare per due motivi. O perché la Roma crede nel giocatore, oppure per non fargli perdere valore sul mercato ed evitare di lasciarlo andare via a parametro zero. Se la società non è convinta, è giusto ascoltare le offerte. Anche perché, senza un accordo sul rinnovo, si rischiano altre tensioni. Lui ha grandi potenzialità ma deve trovare la continuità».