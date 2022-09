Gli scacchisti. Si studiano, si ingabbiano. Altra sfida tra Mou e Gasp

A Trigoria si sussurra che la tensione sia quella dei giorni più caldi. Il portoghese ha blindato la squadra ancora più del solito, raccomandando a tutti massima concentrazione . Per Mou quella con l’Atalanta non è una sfida come le altre , così come il duello con Gasperini è una partita a scacchi.

Che non amano lavorare con il mercato aperto: "Sarebbe bello se lo facessero nei 40 giorni di stop per il Mondiale invece che a gennaio. Magari aprendo il mercato anche agli allenatori...". Due tecnici che, mai teneri quando si tratta di fare polemiche sugli arbitraggi, non temono i direttori di gara. Ieri, con toni molto distesi, Gasperini è tornato sull’1-4 dello scorso dicembre, con il 2-2 di Zapata annullato per errore, riconosciuto dall’Aia, del Var Nasca. "Ribadisco che per me gli arbitri devono andare in tv a spiegare situazioni ed errori. Serve qualcosa di ufficiale, altrimenti c’è troppa interpretazione del regolamento, troppe proteste per situazioni poco chiare".