Giorgia e Oriana, le nuove wags. Con loro Andrea e la Joya volano

La moglie di Belotti studia per diventare nutrizionista L’argentina in patria famosa come Paulo

La città dove hanno trascorso gli ultimi anni è la stessa, Torino, ma Giorgia Duro e Oriana Sabatini non potrebbero essere più diverse, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Le nuove wags della Roma, rispettivamente moglie di Andrea Belotti e compagna di Paulo Dybala, una cosa in comune, però, ce l’hanno: non amano essere considerate solo come "compagne di".

Giorgia studia per diventare nutrizionista e, nel frattempo, racconta un po’ di sé ai suoi follower su Instagram, cercando, quando parla di accettazione del proprio corpo, di essere anche un po’ d’esempio per le ragazze giovani che la seguono. Tutt’altro profilo quello di Oriana Sabatini: 26 anni, da 4 compagna di Dybala, argentina, nipote dell’ex tennista Gabriela Sabatini, cantante e modella. In Sud America è famosa (quasi) quanto lui, a Miami anche e da qualche settimana è arrivata a Roma per iniziare una nuova vita.