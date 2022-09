Giallorosse super, pure il Milan va ko: “Grande prova”

Gli occhi di tutti erano sulla grande ex Valentina Giacinti, che dopo aver segnato martedì a Ferrara uno dei due gol che ha regalato alla Nazionale la qualificazione al Mondiale ha timbrato anche ieri, esultando anche se forse non avrebbe voluto. "Mi ero ripromessa di non farlo perché i tifosi del Milan sono stati sempre con me nonostante io sia andata via - le sue parole -. Ma avevo una rabbia da buttare fuori e non ce l’ho fatta a tenerla dentro, perché sono stati mesi difficili e finalmente sono riuscita a giocare questa partita". Giacinti ha segnato il gol del 2-0 nei minuti finali del primo tempo, calciando di sinistro nella porta di Laura Giuliani, che era stata sua compagna nel Milan e lo era fino a poche ore fa in azzurro.