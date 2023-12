Genova, il Dall’Ara e stasera l’Olimpico: tutti per Mihajlovic

In tribuna per assistere a Bologna-Roma sarà presente la moglie Arianna con i figli

Ieri la Sampdoria è scesa in campo con una “patch” sulla maglia raffigurante Mihajlovic: il ricavato della vendita delle maglie verrà devoluto all’Ospedale Gaslini, come riporta La Gazzetta dello Sport. A Genova, poi, sul Palazzo della Regione è apparso un saluto con gigantografia. Stasera al Dall’Ara (Bologna-Roma, ore 18) sarà presente Arianna con i figli e la curva omaggerà Sinisa; alle 20.45, all’Olimpico per Lazio-Inter, dovrebbe essere presente Drazen, il fratello di Mihajlovic con famiglia. Alla Messa ieri a Roma il Bologna ha presenziato con Fenucci, Sartori e Di Vaio.