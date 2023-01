Genoa, Criscito riparte a 2 mila euro al mese e prepara il terzo debutto in rossoblù

Sono due i concetti sui quali insiste Alberto Gilardino ("giusta umiltà e voglia di stupire, come avvenuto nelle ultime partite"), che confermano come il Genoa in campo stasera all’Olimpico non partirà imbottito di seconde linee, ma mantenendo la sua fisionomia cercherà di fare risultato, non esperimenti, come riporta La Gazzetta dello Sport. La sfida di coppa Italia segna anche l’inizio della terza vita genoana di Mimmo Criscito, che partirà dalla panchina, pronto a entrare a gara in corso. Sino a giugno ha accettato un contratto al minimo di stipendio stabilito dalle norme federali: 2.274,16 euro al mese, a riprova del fatto che il suo ritorno è stato una scelta d’amore. Il Genoa aveva bisogno di un terzino sinistro (o di un centrale sinistro in una difesa a tre) per ovviare al lungo stop di Pajac.