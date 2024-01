Friedkin riflette sul futuro giallorosso

Dan Friedkin è in un momento di profonda riflessione, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Non solo su Mou e sulla futura guida tecnica, ma anche su chi dovrà costruire la Roma del futuro. Il gm Tiago Pinto è dimissionario e il 3 febbraio saluterà tutti. Friedkin ha capito che serve qualcuno che conosca già il calcio italiano, ma uno come Ricky Massara - ad esempio - non è mai stato avvicinato davvero. Da quando ha preso la Roma, il magnate Usa ha già investito 900 milioni di euro, ma restare fuori dalla Champions del prossimo anno vorrebbe dire vedere acuire ancora di più le distanze con le altre big. Oltre che salutare già in partenza Lukaku, per cui il Chelsea a giugno vuole 43 milioni di euro. La Roma ha chiuso il mercato estivo con un saldo positivo di +58,2 milioni, a cui vanno sottratti i 700mila euro spesi per Huijsen. Insomma, i soldi entrano, ma per il settlement agreement non possono essere reinvestiti, bensì usati per ripianare i debiti. Una prospettiva poco allettante, anche per chi dovrà venire - in caso - al posto di Mou.