Fenomeno Dybala. Solo Batigol meglio di lui nelle prime 8 giornate

Le qualità tecniche del giocatore, naturalmente, nessuno le aveva mai messe in discussione, ma è inutile nascondere come l’attaccante argentino avesse un percorso “storico” di infortuni che facevano temere una navigazione stagionale piena di “stop and go”. Proprio le garanzie che stanno arrivando su queste fronte per la Joya, perciò, sembrano essere il seguito ideale alla storia cominciata dai diecimila che all’Eur, a fine agosto, lo hanno accolto come l’ultimo imperatore di una città orfana di una stella calcistica dal giorno dell’addio di capitan Totti.

Così, messa in ghiacciaia per il momento tutta la Grande Paura relativa agli infortuni, per l’argentino non resta che il dato puramente tecnico, e in questo senso basti pensare che degli attaccanti della Roma al loro primo anno, mettendo insieme gol segnati e assist forniti, solo Gabriel Batistuta ha avuto un impatto superiore in maglia giallorossa. In otto partite disputate (e neppure tutte per intero), la Joya infatti ha realizzato quattro gol e fornito due assist. Quanto basta perché in questi numeri possano essere guardati dall’alto solo dal Re Leone, che nella stagione 2000-01 – l’annata dell’ultimo scudetto – aveva messo a segno 9 reti.