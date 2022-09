Empoli, Parisi: “Ho sempre ammirato Spinazzola, bello confrontarmi con lui”

Domani sera Empoli e Roma chiuderanno la sesta giornata di Serie A nel Monday Night. Tra i giallorossi tornerà Spinazzola, che sfiderà a distanza un altro terzino sinistro italiano, che in Nazionale spera di arrivarci. Fabiano Parisi ha parlato proprio del collega romanista in un'intervista a 'La Gazzetta Sportivao': "L’ho sempre ammirato: veloce, tecnico, destro, sinistro. Fu grandioso all’Europeo. È bello confrontarmi con un grande giocatore come lui". Poi sul mercato:"Per me deve essere l’anno della consacrazione. Per fortuna ho potuto svolgere tutta la preparazione senza intoppi, a differenza delle due stagioni precedenti. Non penso al mercato, ma a giocare bene con l’Empoli: questa è la società ideale per i giovani perché ti fa crescere senza pressioni e ti consente di sbagliare. L’altro grande obiettivo è quello di entrare nel gruppo della Nazionale. Spero che Mancini mi dia un’occhiata".