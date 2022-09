El Shaarawy e Kumbulla dopo la sosta. Camara: “La mia grande occasione”

Dall’ Olympiacos , la squadra greca in cui giocava prima del suo passaggio in giallorosso, all’Olimpico. Mady Camara ha avuto il suo piccolo "assaggio" di Roma sugli spalti durante la sfida con il Monza ed è rimasto impressionato dal colpo d’occhio, scrive Valerio Piccioni su La Gazzetta dello Sport .

"Sono molto contento di essere qui. La Roma rappresenta una grande opportunità per me" ha detto ai canali del Club. Il neocalciatore giallorosso, che è chiamato all’impresa di non far rimpiangere troppo l’infortunio di Georginio Wijnaldum, la mazzata dell’inizio di stagione giallorosso insieme con l’infortunio alla spalla di Nicolò Zaniolo.