Effetto Europa. L’Olimpico tutto esaurito per l’esordio

"sold out" all'Olimpico , con più di sessantamila spettatori previsti. Quinto "tutto esaurito" consecutivo in questo avvio stagione , domenica con l'Atalanta sarà il sesto. Di certo, il pienone di questa sera è il più inaspettato di tutti. L'avversario, e la partita di giovedì sera al le 21 con doppia diretta tv tra Sky e Dazn, non faceva pensare a un Olimpico di nuovo al completo. La Roma sa, che per l'ennesima volta, quindi, i tifosi le saranno accanto e questo, oltre che un piacere, è anche una responsabilità.

Perché avere dietro una tifoseria che, dalla scorsa primavera, tra casa e trasferta, riempie lo stadio di casa e i settori ospiti d'Italia e d'Europa non è un aspetto da sottovalutare. E nessuno a Trigoria lo fa. Il merito è, naturalmente, della società, che sta facendo una politica dei prezzi non solo competitiva, ma adatta a una tifoseria che non vede l'ora di andare allo stadio. Ma va riconosciuta una buona parte di merito anche a Mou e ai giocatori che, da oltre un anno, anche nelle sconfitte più brucianti, hanno sempre dimostrato attaccamento alla maglia e ai tifosi. Sembra scontato, non lo è, considerando che nel passato, anche recente, i tifosi venivano considerati più clienti che reali sostenitori. E questo si avvertiva perché, oltre allo zoccolo duro, il resto dell'Olimpico era assente e distante. Sarà un ottobre molto caldo per i romanisti: sabato uno la partita contro l'Inter, poi a metà mese la partita più dura del girone di Europa League, quella in casa del Betis Siviglia, e a fine mese quella in Finlandia contro l'Helsinki.