Ecco il metodo-Ghisolfi. Il dirigente che fa le pagelle

Se sarà un metodo redditizio o no lo scopriremo solo tra un po'. È però il metodo che Florent Ghisolfi, il nuovo responsabile dell'area tecnica della Roma, ha adottato in Francia, scrive La Gazzetta dello Sport, e riproporrà nuovamente. Il dirigente è abituato ad una forte presenza in campo, c'è in quasi tutti gli allenamenti, parla tanto con l'allenatore e con i giocatori. Nell'intervallo delle partite scende sempre negli spogliatoi. A lui piacciono giocatori forti fisicamente, possenti, veloci e che abbiano intensità. Ama il possesso palla e che la sua squadra nel corso della partita abbia il dominio della situazione. Nella scelte di mercato, si informa molto delle vite extracampo dei calciatori, e si avvale di molti scout. A Nizza ne aveva 10, la scuderia più grande di Francia. Ha un occhio di riguardo per i mercati olandesi, belgi e sudamericani. Ghisolfi ha un ottimo rapporto di amicizia con il procuratore Meissa Ndiaye, il più potente della Ligue-1. Nella sua avventura a Nizza ha dovuto affrontare diverse, situazioni extracampo davvero ostiche come quella di Galtier o di Atal, in cui si è districato davvero bene