Dybala uomo Champions, Mourinho lo incorona: “Nessuno come lui”

"Il Napoli ha grandi giocatori, ma nessuno al livello di Dybala". La sfida di stasera Mourinho la accende così, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport Perché in cuor suo Mou sa di potersela giocare , seppur contro i più bravi di tutti. E sa anche che se c’è una possibilità che la Roma si accenda e porti a casa il risultato è legata proprio al suo gioiello , uno capace finora di piazzare dieci gol e 5 assist in 17 partite con i giallorossi.

Questo però non vuol certo dire che Mourinho non abbia rispetto degli avversari odierni, tutt’altro. "Al Napoli faccio i miei complimenti, ha già vinto lo scudetto, il titolo è suo ed è un successo meritato: è la squadra più forte, ha un buon allenatore, grandi giocatori e una società che ha fatto un ottimo mercato. Milan e Inter non danno l’impressione di poter infilare 6-7 vittorie consecutive. Ma tutto questo non vuol certo dire che festeggeremo con loro il titolo. No, noi a Napoli vogliamo vincere".