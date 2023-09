Dybala-Lukaku sempre più coppia

I due della Roma sono attaccanti complementari come pochi altri

Redazione

Tre vittorie, quattro pareggi e nessuna sconfitta. Discreto il bilancio delle italiane nel primo giro di coppe europee. Forse siamo fuori dal tunnel, nel senso che ci siamo lasciati alle spalle gli anni peggiori, i tempi in cui si subivano sconfitte contro squadre oscure e il raggiungimento dei quarti era percepito come un traguardo notevole, scrive Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport. Ieri Roma e Atalanta hanno vinto in Europa League e la Fiorentina in Conference si è presa un punto a Genk, un pareggio che si può leggere in modi diversi, tra rimpianti e sollievo.

Il gol della vittoria della Roma a Tiraspol contro lo Sheriff contiene i semi di un futuro incombente: Dybala-Lukaku-Dybala-Cristante-Lukaku (gol). Un gioco di specchi, tutto di prima e in verticale, con Cristante “intruso” illuminante, suo il tacco geniale dell’assist, ma con un’evidenza, le prove tecniche di collaborazione sempre più avanzate tra Dybala e Lukaku, attaccanti complementari come pochi altri. Una combinazione di classe e di potenza che può portare lontano la Roma. La prevalenza delle qualità individuali, la dimostrazione di come due talenti naturali riescano a cercarsi, trovarsi e capirsi senza la necessità di un gioco forte che li leghi, perché Dybala e Lukaku, il numero 10 e il numero 9 come se li immaginano i bambini, si integrano con naturalezza, da soli.

