Dybala-Abraham show: Paulo inventa e Tammy va in gol

Il calcio, alla fine, resta un gioco semplice, scrive Fabio Bianchi su . Se davanti hai due mammasantissima che alla prima occasione fanno gol e dietro tre gladiatori che non fanno passare manco uno spillo, le partite le vinci facile. Mourinho va a letto al terzo posto in coabitazione con l’Inter (in campo oggi). Intanto la Roma si gode la sua coppia d’oro Dybala-Abraham, con buona pace di Zaniolo, e quella Maginot affiatata che se davanti non ha rivali di rango gioca in pantofole.