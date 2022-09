Dybala, Abraham e… Ora Mourinho in attacco può davvero divertirsi

È evidente come il modulo di riferimento sia ancora quello con la difesa a tre, in base alle sue varianti con cui Mourinho si è dilettato fino ad oggi: 3-4-2-1 che è poi l’assetto di base dei giallorossi, a cui l’allenatore portoghese ha associato prima il 3-4-1-2 e poi il 3-5-2. Con il modulo di base, il tridente offensivo è ancora composto da Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham, con Pellegrini spostato più basso, a palleggiare in mezzo al campo.

Ma in panchina c’è un altro tridente, che potrebbe tranquillamente essere titolare in molte squadre di serie A: Shomurodov ed El Shaarawy in supporto del Gallo Belotti. Tridenti che possono essere anche mixati, a seconda delle necessità in corsa