De Rossi ci resta male: “Quello è un fallo netto. Quali sono le regole?”

In quattordici partitenon si è praticamente lamentato mai. Ieri lo ha fatto in modo diretto, ma senza eccedere, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Quel contatto tra Falcone e Zalewski, però, non gli è andato giù, perché Daniele De Rossi sa che quella di Lecce era una partita da vincere. "Per me sono due punti persi, nonostante l’andamento della gara – dice l’allenatore della Roma –. Noi dobbiamo correre e per il nostro percorso un pareggio a Lecce sembra un disastro, anche se in realtà non è così. Ma quel contatto su Zalewski è rigore netto, un giocatore è franato su un altro. E i rigori quando ci sono vanno dati. Peccato, perché per noi era importante vincere, soprattutto quando si giocano partite sporche". Insomma, fosse arrivato il rigore chissà come sarebbe finita. Tanto che poi De Rossi ci torna su. "Dal campo non avevo visto, ma la decisione non l’ho capita. A me piace un calcio in cui questo non è rigore, in cui il fuorigioco di Acerbi non è fuorigioco (in Roma-Inter, ndr ). Ma le regole devono essere uguali per tutti...".