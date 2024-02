De Rossi all’attacco. La Roma con Daniele segna a raffica: ritmo Chamions

In campionato 13 gol in 5 partite, meglio ha fatto solo il Bologna. Adesso va a caccia del record di Garcia

Redazione 20 febbraio 2024 (modifica il 20 febbraio 2024 | 07:36)

A guardare solo quei dati lì, verrebbe da dire che la Roma non solo è da Champions, ma quasi da scudetto, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Nel senso che da quando è arrivato Daniele de Rossi alla guida dei gialloRossi c’è solo una squadra che ha fatto più gol della Roma ed è il Bologna dei miracoli. Già, proprio lei, la squadra su cui a Trigoria fanno la corsa per il quinto posto (attualmente lontano 4 punti), sperando sempre che alla fine possa portare anche quello diretti in Champions League. Una certezza comunque c’è nella metamorfosi romanista, che la Roma deRossiana è una squadra che va (quasi) sempre all’attacco. E che segna, anche tanto, considerando che nelle 5 partite di campionato Daniele ha visto gioire i suoi ben 13 volte. Meglio, appunto, solo il Bologna di Thiago Motta, che ha fatto un centro in più dei gialloRossi.

Il sistema Rispetto a Mourinho, de Rossi attua un gioco sicuramente più offensivo, votato all’attacco, spesso e volentieri a caccia della superiorità numerica passando per il possesso palla dal basso (con Paredes che è l’ago della bilancia). Nella fase offensiva la Roma finisce con l’attaccare con 5, a volte anche con 6 giocatori contemporaneamente, con gli esterni d’attacco che stringono, le mezzali che si inseriscono e i terzini che sovrappongono in fascia.

I risultati sotto porta si sono fatti subito vedere, con la Roma che in campionato ha segnato appunto la bellezza di 13 reti, con una media di 2,6 gol a gara, media che scende a 2,33 se si prende in considerazione anche la sfida di Rotterdam, contro il Feyenoord, l’unica in cui la Roma ha segnato una sola rete. Per intenderci, Mourinho viaggiava molto più basso a livello di gol fatti, con una media di 1,64 a partite, frutto delle sue 46 marcature nelle 28 partite stagionali in cui l’allenatore portoghese è rimasto alla guida della squadra giallorossa.

De Rossi è uno dei due soli allenatori nella storia della Roma ad esser partiti così bene, segnando sempre almeno due reti nelle prime cinque partite. L’altro è Rudi Garcia, nella stagione 2012/13, quando la Roma nelle prima 8 partite vinse sempre, segnando la bellezza di 22 reti (e subendone solo una, dal Parma).

