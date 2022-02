Conti sempre più in rosso, è fondamentale l’Europa

Quello dei Friedkin è investimento totale di 534,8 milioni di euro, tra il prezzo di acquisto ed i vari finanziamenti successivi

Altri 7,5 milioni di euro, questa volta versati nel mese corrente, quello di febbraio. La Roma continua a galoppare come non mai, ma solo nei costi e non nei risultati, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Tanto che i Friedkin, appunto, hanno dovuto iniettare altro denaro fresco nelle casse giallorosse per garantire le attività correnti e il buon funzionamento della società giallorossa. Certo, rispetto ai 25,8 immessi a gennaio o ai 15,8 di dicembre sembra quasi un dolce respiro (senza pensare ai 60 versati ad agosto dello scorso), ma la realtà dei fatti è che la Roma continua a costare troppo (i Friedkin sono infatti arrivati ad un investimento totale di 534,8 milioni di euro, tra il prezzo di acquisto ed i vari finanziamenti successivi), molto più di quanto non produca. È il succo della semestrale giallorossa, che sancisce anche un rosso di bilancio nei primi sei mesi di stagione di ben 113,7 milioni di euro, superiore di ben 39,9 milioni rispetto al -74,8 di un anno fa.