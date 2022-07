Conte: “Con José basta ruggini, c’è stima reciproca”

L’unica malinconia la riserva per la Conference League, da cui il Tottenham nella scorsa stagione fu estromesso nei giorni caldi del pandemia. "Non ho trovato leale da parte della Uefa estrometterci dalla Conference. Siamo stati esclusi non per volontà nostra, ma perché non si è trovata una data per giocare a causa del Covid. Strano che la nostra lega e la Uefa non abbiano saputo trovare un punto d’incontro. Non è stato onesto per il club e i calciatori. Potevamo essere protagonisti e arrivare fino in fondo. Visto che non l’abbiamo vinta noi, comunque, sono contentare l’abbia vinta la Roma".