Con la difesa a 4 la squadra raccoglie di più

Il grande dubbio per La Spezia è capire se Mourinho continuerà a schierarsi con la difesa a tre o deciderà di tornare a quella a 4, che poi è la sua preferita, come ammesso a più riprese nel corso della stagione. Numeri alla mano, però, come riporta La Gazzetta dello Sport, delle 35 partite giocate fin qui la Roma ne ha disputate 19 con la linea a 4 e 16 con quella a 3. Nel primo caso ha raccolto 12 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte, con una media-punti di 1,95. Nel secondo le vittorie sono state 6, 5 invece i pareggi e le sconfitte. Per una media-punti di 1,44 a gara.