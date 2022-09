Champions, le giallorosse ok a Praga. La fase a gironi adesso è più vicina

La partita della vita, per la Roma femminile, sarà tra una settimana al Tre Fontane, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Perché per andare alla fase a gironi della Champions League la squadra di Spugna sa di avere il futuro nelle proprie mani dopo la vittoria di questa sera per 2-1 a Praga in casa dello Sparta. Un successo conquistato con le unghie e con i denti, quello delle giallorosse che hanno dominato la partita eppure sono riuscite a portarla a casa solo negli ultimi minuti: al vantaggio dello Sparta al 51’ con Martinkova, hanno risposto prima la capitana, Elisa Bartoli, al 78’ e poi Emilie Haavi proprio al 90’. Un successo preziosissimo che mette la Roma con un piede nella fase a gironi della Champions ma, pur non essendo la squadra più forte, lo Sparta ha dimostrato di poter essere temibile quindi guai ad abbassare la guardia. La squadra di Spugna, soprattutto, per non avere problemi dovrà, un po’ come la maschile, essere solo più concreta e fortunata sottoporta.