C’è Maksimovic in cima alla lista degli svincolati tra i difensori

Come nella miglior tradizione dello sport, anche per il mercato della Roma si potrebbe dire che “non è finita finché non è finita” scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Il preferito sarebbe Maksimovic, ex Genoa, ma da tempo è nel mirino Zagadou, ex Borussia Dortmund. Non basta, visto che piacciono anche Denayer, ex Lione, Ceppitelli, ex Cagliari, I’ex Trazbonspor e Morricone, ex Cardiff. Per gennaio, poi, il club ha già virtualmente in pugno l’attaccante Solbakken, ex Bodo, che a dicembre sarà anche lui svincolato.