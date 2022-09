Camara con vista. Corsa e gol: Mourinho pensa a Mady per accendere il centrocampo

In un quarto d'ora, nonostante un campo in condizioni disastrose, ha sfiorato il gol, portato dinamismo ed energia e fatto vedere la voglia di ritagliarsi un posto nella Roma. Mady Camara, contro il Ludogorets ha avuto un buon impatto e domani - scrive Chiara Zucchelli su 'La Gazzetta Sportiva' - si candida per giocare contro l'Empoli dal primo minuto. L'ex Olympiacos, arrivato in fretta e furia in prestito con diritto di riscatto si è concentrato solo sul campo, basti pensare che non è stato ancora presentato, perché chiaramente ha dovuto e deve scalare posizioni non avendo avuto tempo di convincere Mourinho durante la preparazione. Matic e Cristante sono due giocatori che, separati, sono preziosissimi, mentre in coppia sembrano faticare, soprattutto per quanto riguarda quel dinamismo che Wijnaldum avrebbe garantito e che invece, ora, vuole portare Camara. A 25 anni è convinto di avere davanti la grande occasione della carriera e, soprattutto, ha una buona esperienza che gli consente di "buttarsi" anche se non conosce ancora perfettamente moduli e schemi della Roma.