Bologna, Motta e Arna progettano lo scherzo a Mou

Thiago Motta fa scelte nette ed è senza Barrow, Zirkzee, De Silvestri, Bonifazi e Bardi: a Roma con 20 uomini per cercare quella vittoria che non ha mai preso (allenando lo Spezia) contro Mourinho in Serie A, il suo maestro del Triplete-Inter che conobbe a fine Anni 90 quando Mou era vice al Barcellona e Thiago nel Barcellona giocava. Il tecnico del Bologna ha dalla propria il vice-capocannoniere del campionato (8 gol dietro ai 9 di Osimhen): Marko Arnautovic, altro (anche se più periferico...) medagliato del Triplete interista del 2010. "Rimpiango la disciplina che non ho avuto - ha detto l’attaccante austriaco a Sportweek -. A darmela ci hanno provato tutti. Ho sbagliato sempre io. Mourinho mi ha aiutato tanto tanto, ma per sei mesi anche a lui ripetevo, “Non puoi darmi ordini: non sei mio padre”. Mou lo cercò anche in Premier negli anni successivi.