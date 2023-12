Aspettando Bonucci la difesa non sbaglia nulla

Il futuro è nei punti in crescita e in una classifica che va in miglioramento, ma non solo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. La dirigenza giallorossa si sta muovendo sempre più velocemente per portare alla corte di José Mourinho il difensore di cui ha bisogno, vista la ormai cronica assenza di Smalling e l’imminente partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa. In questo momento in 'pole position' sembra esserci Leonardo Bonucci, 35 anni, nonostante parte della tifoseria giallorossa, via social, gli rimproveri la sua orgogliosa militanza nella Juventus. Per approdare in giallorosso, però, l’ex azzurro dovrà rescindere il contratto con l’Union Berlino, dove sta vivendo una stagione poco fortunata, e trovare un accordo sul contratto, che adesso è parzialmente pagato dalla società bianconera. Inutile dire che Bonucci vorrebbe un contratto almeno fino al 2025 e quindi c’è ancora da lavorare per arrivare agli accordi. Mourinho non sembra entusiasta della soluzione, però sembra pronto a fare buon viso a cattivo gioco. Nella vittoria contro il Napoli i titoli di coda vanno ad un protagonista del reparto come Ndicka. "Abbiamo lavorato molto bene questa settimana. Non abbiamo preso gol contro un attacco buonissimo - spiega-. Questa vittoria ci dà tanta fiducia".