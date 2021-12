Arrivano 20 milioni, però i rinforzi di gennaio sono azzurri

ll tecnico aspetta con ansia il ritorno di Pellegrini, El Shaarawy e Spinazzola. Il Marsiglia: "Lopez-Under, riscatti ok"

Finalmente una buona notizia, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport in un momento in cui a Trigoria sembra andata tutto (o quasi) davvero male. Anzi, due. E vengono da Marsiglia, dove i riscatti Cengiz Under e Pau Lopez sono oramai cosa fatta. Nelle casse della Roma entreranno 20,4 milioni di euro (8,4 dalla cessione di Under, 12 da quella di Lopez) che vanno a completare le due operazioni concluse in estate, con il prestito dell’attaccante turco per 500mila euro e quello del portiere spagnolo per 720mila euro (più una parte variabile di 500mila). A confermarlo all’Equipe è stato lo stesso presidente del Marsiglia, Pablo Longoria: «Il riscatto di Under è legato alla salvezza, quello di Lopez alla ventesima presenza. Si tratta di due operazioni praticamente concluse». Aspettando gli azzurri Tiago Pinto avrà una certezza in più per poter investire e rinforzare una squadra che ha bisogno di giocatori importanti per competere, anche se a gennaio Mourinho si aspetta altri rinforzi, non solo quelli che dovranno arrivare per forza dal mercato. Ma anche quelli che sono già a Trigoria e che sono fermi ai box per infortunio, come i tre azzurri Pellegrini, Spinazzola ed El Shaarawy (che nel giro punta a tornarci in vista degli spareggi per il Mondiale).