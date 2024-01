Angeliño più vicino, Celik in Turchia

La Roma va avanti su due binari paralleli. Da un lato Tiago Pinto, dall’altro i Friedkin che proseguono la ricerca di un nuovo responsabile dell’area sportiva. Come riporta Emanuele Zotti su 'La Gazzetta Sportiva', l’ultimo nome preso in considerazione a Trigoria sembra essere quello di Florian Maurice, attuale direttore tecnico del Rennes con un importante passato nel Lione. Restano vive anche le candidature di Vivell e Mitchell. Sul fronte mercato, invece, pare ormai vicina alla conclusione la telenovela Angeliño, che nelle prossime ore otterrà l’ok dal Galatasaray per l’interruzione anticipata del prestito dal Lipsia. A Istanbul potrebbe finire Celik, che in Turchia andrebbe a sostituire Boey.