Abraham, è la notte più bella: “Era la mia occasione e l’ho presa al volo”

Ci sono momenti in cui senti che il destino ti passa accanto e ti allunga la mano, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Quelli sono gli istanti in cui ti accorgi che non puoi perdere l’occasione, che devi salire su quel treno perché altrimenti resterai fermo, con una valigia piena di fumo e di rimpianti. Probabilmente è ciò che deve essere passato nella testa di Tammy Abraham, il "Grande Malato" finora della ragione romanista. L’attaccante inglese in meno di sei mesi aveva perso tutto. Prima la vetrina che i 27 gol della scorsa stagione gli avevano regalato e poi il biglietto per il Mondiale in Qatar, che fino all’autunno sembrava avere in mano.