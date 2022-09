Abraham e Dybala gli “arrabbiati”: niente Nazionali, tutto sulla Roma

Proprio perché la nazionale di Scaloni non ha utilizzato Dybala nelle due amichevoli in Usa, la Joya è sbarcata ieri sera con la voglia di recuperare il tempo perduto, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

A fargli da spalla c’è Tammy Abraham , che avrebbe voluto interrompere il suo periodo poco felice proprio con l’Inghilterra, ma Southgate (che ha già i suoi problemi) non ha ritenuto di dargli spazio. Morale: i due attaccanti giallorossi veleggiano verso la sfida di San Siro carichi come nei giorni belli.

Dybala , tornato ieri con un charter, ha l’obiettivo chiaro di giocare – e da titolare – sabato a San Siro contro l’Inter. Le implicazioni psicologiche, d’altronde, non sono poche. Il rapporto con Beppe Marotta è sempre eccellente, non a caso quello nerazzurro era il club che l’argentino aveva scelto per il dopo Juve, anche perché gli avrebbe consentito di giocare la Champions. Poi la storia si è snodata in un’altra maniera e Dybala si è lasciato sedurre dalla corte di Mourinho e Pinto, diventando il vero uomo vetrina dei giallorossi.

Discorso diverso quello che riguarda Abraham. Se Dybala ha conquistato tutti, il centravanti – come quasi sempre gli è accaduto in carriera – ha cominciato la stagione in modo rugginoso. Gli era successo nel West Ham, gli è capitato lo scorso anno, ma adesso, con un solo gol segnato in 8 partite disputate, la situazione è ancora più pesante, anche perché la squadra giallorossa finora ha accumulato già tre sconfitte. Sensazioni? Se la partita di San Siro è troppo da vetrina perché la Joya voglia perdersela, Abraham ha solo voglia recuperare il tempo perduto e quella centralità nella Roma che adesso gli manca . Al posto di Inzaghi e dei nerazzurri, forse, non dormiremmo sonni tranquilli.