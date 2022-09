Abraham, che succede?

Per Tammy partenza falsa. Deve trovare più cattiveria come vuole Mou

La speranza era che quel gol lì, quello segnato in casa della Juventus, lo avesse finalmente sbloccato, restituendoci il vero Abraham, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Ed invece è stata solo un'illusione, almeno per ora, almeno fino alla smentita ufficiale. Perché se in quella partita Mourinho aveva definito "orribile" Abraham, nonostante il gol decisivo, non è che dopo sia andata meglio. Anzi.

Contro il Monza Tammy ha girato ad intermittenza (anche se qui Mou fine stratega lo ha riempito di elogi), contro l'Udinese è stato tra i peggiori in campo e non si è guadagnato la palma del peggiore solo per gli errori evidenti e decisivi di Karsdorp e Rui Patricio. Insomma, Abraham sembra davvero essersi smarrito e la cosa ormai va avanti dall'inizio stagione. Perché nel precampionato Tammy non è mai riuscito a segnare (in 7 partite sbagliando anche un calcio di rigore) e anche nelle prime 5 partite di campionato è arrivato solo il gol alla Juve più l'assist a Dybala nel primo gol dell'argentino contro il Monza, mentre tutti gli altri centravanti delle big hanno fatto meglio.

Quello che preoccupa sono, ad esempio, quelle 48 palle perse (89,6 a partita, due in più della media del suo ruolo) il che vuol dire che l'inglese fatica anche a far risalire la squadra quando c'è bisogno di respirare o di difendere palloni per andare dentro in verticale.