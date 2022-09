Abbonamenti, altro boom: Europa League a quota 40 mila

Anche l’Olimpico di Coppa si avvicina al pienone. E fra Udine, Empoli e la Bulgaria si sposteranno quattromila tifosi giallorossi

Trentaseimila abbonati per il campionato, quasi 4mila in più per le tre partite di Europa League e, a gennaio, gli ottavi di Coppa Italia: i tifosi della Roma continuano a macinare numeri importanti per essere sempre accanto alla squadra di Mourinho, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Se lo stadio Olimpico, da tempo, è ormai sold out in ogni occasione di campionato (per la sfida con l’Atalanta del 18 settembre alle 18 sono rimaste poche centinaia di posti), in pochi pensavano che per l’Europa League si potessero registrare numeri così impegnativi.

E non è che gli avversari siano di primissima fascia: c’è il Betis Siviglia, poi ci sono Ludogorets ed Helsinki. E le partite saranno serali e infrasettimanali, con la diretta tv. Tutti aspetti che, in genere, fanno sì che nelle fasi a girone gli stadi non siano sempre pienissimi. E invece, nonostante tutto, l’Olimpico presenterà un colpo d’occhio di assoluto livello. E lo stesso succederà, dopo la lunga sosta Mondiale, a gennaio, quando riprenderà la Coppa Italia.

Numeri importanti anche a Udine ed Empoli, dove la squadra giallorossa giocherà (stasera e lunedì prossimo) due trasferte consecutive di campionato. Sommando anche la trasferta in Bulgaria, non esattamente agevole, oltre 4mila persone si sposteranno per sostenere Josè Mourinho e i giocatori. Un mare d’affetto che non accenna a diminuire, soprattutto se la Roma dovesse continuare a vincere e convincere come sta facendo in questa prima parte di stagione con l’ottima partenza in campionato. Tutto questo non riguarda solo i tifosi, perché il club ha fatto sapere che sono sold out anche i settori Premium dello stadio, con oltre 500 aziende che hanno voluto investire nell’area hospitality dell’Olimpico per campionato e coppe.