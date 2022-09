A San Siro oltre 4 mila tifosi. Olimpico esaurito per Betis e Lecce

Quattromila sabato a San Siro, l’ Olimpico tutto esaurito la settimana successiva con il Lecce: i tifosi della Roma rispondono, ancora una volta, presente e si preparano a far registrare il sold out al Mezza per la sfida contro l’Inter, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Mou sarà in tribuna, i romanisti quasi tutti nel settore ospiti. D’altronde la partita alle 18 di sabato fa sì che possa esserci un vero e proprio esodo: chi in treno (la maggior parte), chi in macchina (molti) e chi in aereo (pochi), praticamente tutti arriveranno sabato in giornata per poi ripartire o dopo la partita o direttamente domenica mattina.