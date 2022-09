A Razgrad più di 600 tifosi giallorossi in arrivo da Roma, Sofia e dalla Romania

Per loro la Roma, insieme alla società ospitante, ha stilato un piano simile a quello adottato per altre trasferte europee

Saranno oltre 600 i tifosi della Roma stasera allo stadio di Razgrad per l’esordio europeo della squadra di José Mourinho. Ci sono quelli che arriveranno da Sofia, quelli in arrivo dalla Romania e, naturalmente, quelli in arrivo da Roma: in totale, tra ieri e oggi, più di 600 persone che coloreranno con un po’ di giallorosso la Ludogorets Arena .

Per loro la Roma, insieme alla società ospitante, ha stilato un piano simile a quello adottato per altre trasferte europee. Nel dettaglio, per raggiungere lo stadio, che ha una capienza di 10.442 posti a sedere, è stato previsto un meeting point presso la piazza adiacente ul. Gavrail Krastevich (P1) che può essere raggiunto a piedi dalla Razgrad Central Bus Station in circa 20 minuti. Sul sito della Roma c’è la mappa con tutto il percorso e i punti evidenziati per non avere disagi.