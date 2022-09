A gennaio arriva Solbakken. Shomurodov con le valigie

Non sappiamo se sarà lui a risolvere il problema del gol della Roma. Di certo, però, ai giallorossi ha dimostrato di sapere come fare male. Ola Solbakken , infatti, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport , a meno di sconquassi, a gennaio sarà un giocatore della Roma , contro cui – con la maglia del Bodo Glimt – nella scorsa stagione – ha segnato tre gol fra fase a gironi e quarti di Conference League.

Il 23enne attaccante norvegese, infatti, da tempo ha raggiunto un accordo con la società giallorossa, visto che il suo contratto scadrà a fine dicembre e quindi è ormai di fatto uno svincolato. Anzi, poiché la stagione in Norvegia si interrompe a metà novembre per via dell’inverno, non è escluso che Solbakken possa aggregarsi anche prima ai giallorossi. Tutto questo, sperando che il club a gennaio riesca a dare in prestito Shomurodov.