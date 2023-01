“Zaniolo non vuole più giocare nella Roma”

Finalmente Mourinho. Una conferenza stampa tanto attesa quanto tremendamente importante e illuminante per il presente e il futuro, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Quasi solo titoli da Trigoria nel pomeriggio che ha preceduto la partenza della squadra per Napoli, dove questa sera i giallorossi sfideranno la squadra di Spalletti. Dal"regalo" dell’ annuncio della formazione , alle parole definitive ed irreversibili su Zaniolo , alla necessità di un confronto con la proprietà per il futuro, fino all’apertura a Karsdorp e alla fiducia sul rinnovo di Smalling.

Su Zaniolo il tecnico dice: "È da un mese che il giocatore dice ogni giorno di voler andare via. Quando un calciatore dice, non solo all'allenatore ma soprattutto alla società e anche ai compagni ogni giorno, di non voler giocare per la Roma, di non voler vestire la maglia della Roma e di non volersi allenare con il gruppo, allora devo dire purtroppo". Parole forti, che non lasciano spazio a troppe interpretazioni, ma che soprattutto sembrano già relegare la questione Zaniolo al passato. Mou si è speso tanto per lui, lo ha difeso e gli ha dato fiducia, ora lo considera un capitolo chiuso.