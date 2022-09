Un’altra Joya: Dybala spinge la Roma con l’Helsinki

Per far festa all’Olimpico e cancellare il brutto ko in Bulgaria bisogna però aspettare un tempo. Dybala, subentrato a inizio ripresa insieme a Smalling nel 4-2-3-1 ridisegnato da Mourinho, ci mette un minuto e sei secondi ad alzare i toni della serata: giocata di Spinazzola, rifinita da Pellegrini e sinistro magico all’angolino della Joya. Il primo gol sotto la Sud non si dimentica e conferma quanto sia fondamentale il ruolo dell’argentino in questa squadra, che ha bisogno di aggiungere qualità alla solidità costruita nella scorsa stagione.