Un turno di stop, Zaniolo salta solo il Sassuolo

Sospiro di sollievo per Zaniolo. Il Giudice Sportivo non ha riservato brutte sorprese alla Roma: il numero 22 giallorosso ha ricevuto una sola giornata di squalifica dopo l'espulsione rimediata nel finale di Roma-Genoa per aver protestato con l'arbitro Abisso, come riporta Il Tempo. Confermato invece il cartellino giallo per essersi tolto la maglia sotto la Curva Sud. Zaniolo dunque salterà soltanto la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo, entra in diffida Mancini, ammonito per la nona volta in stagione. Salteranno il prossimo turno anche Scamacca, Raspadori nel Sssuolo,