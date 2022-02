Stadi al 75%, poi la riapertura completa

Il governo prepara un graduale ampliamento delle capienze negli impianti: 100% di pubblico negli stadi e 75% nei palazzetti al coperto

Da Marzo si tornerà alla normalità negli stadi, come riporta Il Tempo. Lo sport si prepara a ritrovare i tifosi a partire da marzo. La morsa del virus allenta la presa e, in corrispondenza delle riaperture nei vari comparti, il governo prepara un graduale ampliamento delle capienze negli impianti: 100% di pubblico negli stadi e 75% nei palazzetti al coperto. Un ritorno alla normalità con un significato anche simbolico, programmato proprio a due anni dall’inizio della pandemica. Il percorso verso la ripresa non è ancora stato ufficializzato, ma viaggia verso la definizione attraverso una tappa intermedia, in cui le capienze dal 1° marzo (2 e 3 in programma l’andata delle semifinali di Coppa Italia) tornerebbero sulle stesse soglie adottate lo scorso autunno, ovvero il 75% per gli impianti scoperti e il 60% in quelli chiusi.