Sollievo per Dybala

Sospiro di sollievo. Paulo Dybala tornerà presto a disposizione di Mourinho dopo l’affaticamento accusato nel primo tempo della sfida con il Salisburgo, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Ieri mattina l’argentino ha svolto gli esami strumentali che hanno scongiurato lesioni muscolari. Per la Joya soltanto un sovraccarico al flessore della coscia sinistra che lo costringerà a saltare la sfida in programma domenica sera contro il Verona, ma che gli dovrebbe consentire senza problemi di essere a disposizione per il ritorno contro gli austriaci. Senza l’argentino l’attacco della Roma fa fatica, non una novità. Oggi Mourinho поп parlerà, come di consueto dopo gli impegni europei, ma qualche cambio (oltre a Dybala) contro il Verona sarà quasi d’obbligo.