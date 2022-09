Roma nel suo habitat con il re di coppe

Mourinho non vede l’ora di misurarsi con l’ennesima avventura in campo internazionale

La Roma sta per tornare nel suo habitat, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Suo e di José Mourinho . Perché nessuno vede l’ora di misurarsi con l’ennesima avventura in campo internazionale più dell’unico tecnico al mondo ad aver vinto tutte e tre le competizioni targate Uefa.

Trofeo che lo Special One ha già vinto con lo United e che vorrebbe portare anche nella Capitale per aggiungere un altro pallino giallorosso al tatuaggio con le tre coppe europee fatto dopo aver conquistato la Conference.

Un anno fa la cavalcata culminata con il trionfo di Tirana era iniziata in Turchia – a Trebisonda – quest’anno invece l’avventura europea dei giallorossi partirà dalla Ludogorec Arena di Razgrad, in Bulgaria. Un’avventura che, ancor prima del fischio d’inizio, ha già acceso l’entusiasmo dei romanisti.

Sono quasi 40mila infatti i mini abbonamenti sottoscritti dai tifosi per assistere alle gare della fase a gironi contro HJK Helsinki, Betis e – ovviamente – Ludogorets. Non c’è da stupirsi se si tiene conto dei risultati raccolti dalla squadra in Europa nelle ultime cinque stagioni: oltre alla vittoria in Conference, i giallorossi hanno disputato una semifinale di Europa League e una di Champions. Risultati che rendono la Roma il club italiano con il miglior rendimento in campo internazionale dal 2017 ad oggi.