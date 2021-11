Roma, Felix di gioia. Serve la mossa di Mourinho per tornare quinti

I primi gol di Felix, classe 2003, regalano ai giallorossi tre punti pesanti che valgono la quinta posizione a tre lunghezze dal quarto posto

Sono serviti ottantadue minuti e l’ingresso di un diciottenne ghanese alla sua terza presenza in serie A, per sbloccare la Roma che interrompe la striscia negativa dopo i ko con Milan e Venezia, riporta Il Tempo. I primi gol di Felix, classe 2003, regalano ai giallorossi tre punti pesanti che valgono la quinta posizione a tre lunghezze dal quarto posto: che era e resta l’obiettivo stagionale. È il colpo di coda di Mourinho che mette il ragazzino per l’ultimo squarcio di gara, lascia Zaniolo in “punizione” e rilanciala sua Roma. Una squadra che ha trotterellato con palla piede, non riuscendo a concretizzare un vantaggio evidente e la pressione offensiva durata tutta la gara. Attaccanti troppo leziosi, in cerca della giocata che non arriva o troppo spesso in ritardo. Invece il ragazzino, imbeccato dal migliore in campo fin lì Mkhitaryan, fa le cose semplici: piattone in corsa e Roma che vince la partita rovinando l’esordio in panchina di Schevchenko. Ma l’abbraccio giallorosso al gol del ragazzino vale più di ogni altra cosa, dei moduli, dei ruoli e anche delle gerarchie.