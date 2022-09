Pinto: “Del difensore ne riparliamo a gennaio. Zaniolo? C’è un patto”

Il quinto difensore centrale invocato da José Mourinho non arriverà adesso scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Ieri, nel pre partita di Udinese-Roma, Tiago Pinto ha escluso la possibilità di ingaggiare ulteriori rinforzi prima di gennaio: «Sono già stato chiaro. Il mercato è chiuso, dobbiamo essere totalmente concentrati sul campo fino alla pausa per il Mondiale. Sono fiducioso che il lavoro quotidiano ci aiuterà a portare a casa risultati. Adesso sono stanco del mercato, ne riparliamo a gennaio». Il gm giallorosso è tornato ad affrontare anche il tema del rinnovo Zaniolo: «Mi hanno messo in difficoltà facendomi vedere il video in cui Nicolò canta "Grazie Roma", ora sarà ancora più difficile trattenerlo perché è diventato anche un cantante. Abbiamo un grande rapporto con Vigorelli e il ragazzo. La scorsa stagione doveva riprendere fiducia, questa sarà molto importante per lui e per noi. Io e l’agente abbiamo un patto, così i giornalisti avranno tempo per parlare del rinnovo. Ma per noi non sarà mai un problema».