Per Zaniolo nessun offerta “concreta”

Tutto fermo. Continuano a trascorrere le ore ma nessuna svolta in vista riguardo il futuro di Nicolò Zaniolo, che non è partito con la squadra per l’ultima del girone d’andata, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Una decisione figlia della necessità di estraniarsi, al momento, dalle vicende della squadra vista la situazione «calda» del mercato. Ma di "caldo", in chiave cessione, c’è poco, anzi nulla. L’offerta da circa 40 milioni di euro e a titolo definitivo (o prestito con obbligo) che aspettano a Trigoria tarda ad arrivare.