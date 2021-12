Passione giallorossa

Da inizio stagione quando la Roma ha giocato in casa, non si è mai andati sotto la soglia dei 35 mila tifosi presenti

L'Olimpico si sta trasformando sempre più nella casa dei romanisti. Anche domani per l'ultima gara dell'anno contro la Sampdoria sugli spalti ci sarà il tutto esaurito: ieri sera erano 47800 i biglietti staccati, ma la vendita proseguirà fino a domani. Una risposta importante da parte del pubblico, soprattutto per un match fissato alle 18.30 di un mercoledì pre natalizio. Come riporta Il Tempo, se dovessero andare esauriti anche i circa 4000 tagliandi ancora a disposizione, sarebbe il settimo sold out da inizio stagione, un numero che certifica l'entusiasmo che ha travolto la piazza dal giorno dell'annuncio di José Mourinho. Da inizio stagione quando la Roma ha giocato in casa non si è mai andati sotto la soglia dei 35mila tifosi presenti allo stadio e, con la riapertura al 75%, il numero degli spettatori ha sempre superato i 40mila. Una media destinata a rimanere intatta anche durante l'anno nuovo, come testimoniano i gli oltre 10mila "pacchetti" già venduti per le gare con Cagliari, Genoa e Verona.