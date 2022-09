Oggi la Roma esce ufficialmente dalla Borsa

Dopo 8149 giorni la Roma dice addio alla Borsa scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Si chiude l’era aperta il 23 maggio 2000 da Franco Sensi, che scelse di quotare la società a Piazza Affari. Oggi per l’ultima volta le azioni del club dei Friedkin risulteranno quotate sul mercato borsistico nazionale (fino alle 18). Dopo il completamento della procedura di squeeze out – previsto nelle prossime ore – i giallorossi saranno liberi dai vincoli imposti dalla Consob e dalla presenza sul mercato azionario. L’operazione è stata fortemente voluta dall’attuale proprietà, che adesso potrà operare in maniera più rapida risparmiando (secondo le loro stime) oltre 5 milioni di euro all’anno. Il risultato sperato è stato centrato il 22 luglio, quando la proprietà giallorossa ha raggiunto oltre il 96% delle quote pagando un prezzo di 0.45 euro ad azione. Il costo complessivo dell’operazione supera i 35 milioni di euro.